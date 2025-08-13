Capítulo 371 de Sueños de libertad; 13 de agosto: Begoña da un importante paso mientras Cristina descubre toda la gran verdad

Irene le ha revelado a Cristina un secreto que cambiará su vida: Pepe, el portero de la finca donde viven sus padres, es en realidad su padre biológico. Esta confesión ha impactado a Cristina, quien aún trata de asimilar la noticia.

Mientras tanto, María ha expresado sus dudas sobre los planes de Gabriel: “Si ganas esa demanda les habrás traicionado y si la pierdes, ya te puedes despedir de tu buena fama como abogado”. Gabriel, por su parte, se ha mantenido firme y optimista: “Pero es que ninguna de esas dos cosas pasará, porque esa demanda no va a prosperar”, asegurando que tiene todo bajo control.

En otro frente, Don Pedro ha amenazado a Damián: “No vas a conseguir nada de ella, te lo juro, soy capaz de todo”. Pero, a pesar del enfrentamiento, Damián ha mostrado preocupación por la salud de don Pedro cuando le ha dado un pinchazo en mitad de la discusión.

Y, por su parte, el empresario también ha amenazado a José: “Te vas a marchar de Toledo y luego vas a hacer el equipaje y te vas a marchar de esa finca y de la vida de mi sobrina para siempre”. “¿Y si me niego a hacerlo?”, le ha preguntado José, haciéndole frente. “Tendré que convencerte de otra manera”, ha respondido Don Pedro.

Por otro lado, Gema ha comentado con Digna la humillación que ha sentido cuando los padres del niño que acosa a Teo han intentado devolverles el dinero robado.

En paralelo, María ha reconocido sus limitaciones para gestionar el patrimonio de Julia y le ha pedido apoyo a Gabriel, una decisión que no ha sido bien recibida por Andrés. Y, Gaspar y Manuela han mantenido una conversación tensa en la que él le ha pedido que no le ilusiones con un futuro juntos.

Por último, Begoña ha decidido confiar en Gabriel: “Eres la única persona que me hace sonreír, que me hace sentir que este mundo puede ser un lugar más amable”. Este sentimiento se ha convertido en un beso y en la decisión de compartir un momento todavía más íntimo.

