Suna se derrumba ante Kaya y le confiesa lo que ocultó el día de su boda

Harta de sentirse oprimida, ha confesado que solo quería ser libre, pero nada ha salido como esperaba.

Suna ha estado callada desde que todo se vino abajo. Pero esta vez, frente a Kaya, ha reconocido su dolor. No solo por lo ocurrido en la boda, sino por una vida entera de renuncias, miedos y heridas sin cerrar.

“No te preocupes por mí”, le ha dicho Suna, intentando quitarle peso a lo ocurrido. “Mis sueños siempre acaban así. No pasa nada”.

Ha explicado que está harta de no sentirse importante para nadie. “Solo quería sentirme protagonista por una vez. Pero hasta eso me ha sido arrebatado”, ha confesado.

Kaya ha intentado consolarla, pero entonces Suna le ha contado algo que lo ha dejado sin palabras: había visto a Pelin en la casa de los criados justo antes de la boda. Lo vio todo y, aún así, decidió callarse.

“Pensaba decírselo a Seyran después, pero no lo hice. Y por eso, mi hermana descubrió la verdad delante de todos”, ha dicho, sintiéndose culpable de todo.

Suna ha asumido la culpa. Pero lo que realmente ha dolido es ver cómo sus silencios también han destruido a los demás. “Tal vez sí soy tan patética como crees. O incluso más”, ha terminado diciendo, con la voz rota. Y Kaya, por primera vez, no ha sabido qué responder.

Kazim exige justicia esta noche en Una nueva vida: “O Sultan da la cara o me llevo a Seyran para siempre”

Kazim
"Durante años me pegaste y me obligaste a callar": Seyran revela los abusos de Kazım y lo desenmascara ante todos

Seyran lo grita todo: acusa a İfakat de ser la amante de Orhan y deja a Halis en shock

Avance semanal de La Encrucijada: César se recupera en el hospital de su ataque mortal... ¡y Laura denuncia a Amanda ante la policía!

“Se mueve muy bien en la extorsión”: Cristóbal Suárez adelanta todo sobre su personaje en La Encrucijada
De Cristo y Rey a La Encrucijada: estos son los papeles más destacados de Cristóbal Suárez

Avance semanal de Sueños de libertad: Begoña desvela su pasado a Gabriel...¡y pasa su primera noche con él!

La enfermera se sincera sobre sus inseguridades y el acercamiento entre los dos culminará en una noche de pasión. Y en una victoria más para Gabriel.

¡Sin escapatoria! Esta noche, Halis obliga a Ferit a dejar a Seyran y casarse con Pelin
¡Sin escapatoria! Esta noche, Halis obliga a Ferit a dejar a Seyran y casarse con Pelin

Ferit se derrumba ante su abuelo. Está atrapado entre lo que siente y lo que le imponen. Pero Halis no está dispuesto a permitir dudas. Para él, la decisión ya está tomada. Esta noche, capitulazo imperdible a las 22.00 horas.

"Voy a volver a por ti": Nando amenaza a Julia en el próximo capítulo de La Encrucijada

Así ha sido el maquiavelico plan de Álvaro para recuperar a Amanda

¿Qué lleva Candela Cruz en su bolso de playa? Descubrimos los imprescindibles de la actriz y... ¡de su personaje!

