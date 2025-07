Ifakat planea usar a Suna para destrozar a los Sanli: “Hay un veneno escondido dentro de ella”

Ifakat no va a descansar mientras Ferit y Seyran estén juntos. Tras el fracaso total de su plan para impedir que la pareja tenga su primer hijo, le ha quedado claro que no puede contar solamente con las criadas. Hace falta tener una persona más poderosa a su lado, alguien que no les cuestione y que todos respeten. Por ello, va a hablar con Halis.

El patriarca de los Korhan la recibe en su habitación y le confiesa que ya no soporta más vivir bajo el mismo techo que Kazim. Aprovechando el momento de vulnerabilidad de su suegro, Ifakat rápidamente le ha ofrecido una solución: apoyar el matrimonio entre Kaya y Suna.

“¿Te has vuelto loca?”, contesta Halis. Pero ella no se echa atrás. “Conozco muy bien a Suna...lleva una sensación de injustica acumulada a lo largo de los años. Quiere sentarse en el trono, y cuando lo logres, va a vengarse de su padre y de su hermana”, le ha explicado al patriarca.

Mientras la escuchaba, la cara de Halis ha cambiado. La idea, que al principio consideraba absurda, parece haber tomado raíces en su cabeza. Pero justo cuando estaba a punto de decirle algo a Ifakat, Nükhet ha entrado en la habitación. Y al ver a su padre hablando con la amante de Orhan, se ha quedado preocupada.

Halis ha tratado de calmarla explicándole que estaban hablando justamente de la boda de Kaya y Suna. “A tu hijo le parece bien”, dice Halis, dejándole claro a Ifakat que va a apoyar su plan.

¿Cuál será el próximo paso de Ifakat? ¿Sospechará Nükhet de la alianza entre su padre y su cuñada?