Ferit entierra su pasado: su historia con Pelin acaba en lágrimas y sin vuelta atrás

El nieto de Halis cierra un capítulo de su vida marcado por el engaño y el dolor. Tras la muerte del bebé de Pelin y la devastadora verdad de que no era su hijo, decide echarla para siempre de su vida.

Suna

Pelin ha hecho lo impensable. Recién salida del hospital y todavía muy débil, ha escapado para ir al taller donde estaba Ferit. Llorando, de rodillas y suplicando, ha intentado convencerlo de que aún podían ser felices juntos. Pero Ferit ya no está dispuesto a soportar más mentiras ni más dolor.

La conversación ha sido devastadora. Pelin lo ha acusado de quererla ver muerta, fuera de sí por el miedo a perderlo. Pero Ferit le ha devuelto un golpe de realidad: ella fue quien destruyó su vida: “Habrías criado al hijo de otro hombre como si fuera mío… Eso no es amor, Pelin”.

Ferit le ha dejado claro que ya hizo más de lo que cualquiera habría hecho. Estuvo a su lado en el hospital, luchó por su vida y por un bebé que nunca fue suyo. Pero su paciencia se ha terminado: “He pagado mi deuda contigo. No quiero volver a verte. No me llames”.

Pelin ha roto a llorar, suplicando una última oportunidad, pero Ferit ha terminado de hundirla por completo: “Si no fuera por ti… quizá nunca habría conocido a Seyran”. La joven se ha quedado destrozada llorando. Ferit, por primera vez, ha dado un paso al frente para cortar definitivamente con su pasado y elegir su futuro.

El resultado de la prueba revela la verdad: Serter es el padre del bebé de Pelin

