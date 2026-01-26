Antena3
Ferit perdona a Pelin y recuerdan su pasado más feliz: "Nuestra historia no se borrará”

En medio del luto por la muerte de Orhan, Ferit y Pelin han tenido un encuentro que ha servido para recordar todo lo que vivieron juntos. Después de que ella recibiera un roce de bala por intentar ayudarle, los dos se han sentado a hablar desde el corazón.

Pelin ha intentado que Ferit deje de culparse por la muerte de su padre y su hermano, recordándole lo mucho que se preocupó por salvarlos. Para animarlo, le ha recordado una historia de cuando eran pequeños y estaban en la casa de verano: el día que él saltó al agua para salvar a su padre sin saber siquiera nadar.

“Me has salvado la vida dos veces”, le ha reconocido Ferit emocionado. El joven siente que, al igual que aquel día ella gritó para pedir ayuda y que no se ahogara, esta vez le ha salvado la vida al ponerse delante de un arma por él.

Pelin, muy dolida por sus errores del pasado, le ha pedido que sea feliz aunque ella ya no esté en su vida. Le ha confesado que necesitaba hacer algo bien para que él supiera lo mucho que significa para ella. “Tú y yo tenemos un pasado juntos”, le ha respondido Ferit con cariño. El joven le ha recordado que su infancia, su adolescencia y todo el amor que vivieron sigue en su memoria y que nada de lo que ha pasado lo va a borrar.

Ha sido un momento precioso donde los dos han recordado lo que fueron y lo que no pudieron vivir por culpa de las circunstancias. Ferit le ha asegurado que, a pesar de las peleas, él siempre elige quedarse con los momentos felices que compartieron. “Por mucho que nos siga cambiando la vida, el significado de esos días no ha cambiado”, le ha dicho mirándola a los ojos, confirmando que Pelin siempre será una de las personas más importantes de su vida.

Ella no ha podido evitar emocionarse al ver que su gran amor no guarda rencor y que todavía valora lo que tuvieron. Han recordado sus días de felicidad antes de que todo se volviera tan complicado. “Así es como pienso en ti”, le ha prometido él, dándole a entender que, aunque ya no estén juntos como pareja, su historia de amor siempre será una parte fundamental de quién es él hoy.

