"No hay un camino irreversible": Ferit anima a Suna a dejar a Kaya y buscar su felicidad

Suna y Ferit han vivido un momento muy intenso. En el jardín, Ferit se ha acercado a ella al verla llorando, pero sus palabras la han descolocado. Le ha dicho que su matrimonio con Kaya no tiene futuro y que no es el hombre adecuado para ella, al igual que tampoco lo era Abidin.

Dolida, Suna no se ha quedado callada: “Al principio no me encontrabas adecuada para ti. Y ahora no te gustan otros para mí. ¿Qué significa eso?”. A partir de ahí, todo ha salido de dentro. Suna ha roto su silencio y ha confesado lo que siente desde hace tiempo. Ha dicho que vive atrapada en la tristeza y que toda su vida ha estado marcada por la lástima: “Siempre siento pena por mí misma. O alguien se acerca porque siente pena por mí”.

También ha admitido que se siente una fracasada. Echó a su padre de casa y ahora todos parecen felices menos ella. Ni su matrimonio con Kaya le da paz.

Pero Ferit la ha mirado a los ojos y la ha empujado a ser libre: “No hay un camino irreversible en esta vida, Suna. Si no estás contenta, te vas. Nadie puede detenerte”. Sus palabras han dejado a Suna en shock. En ese momento ha entendido que, aunque la vida la haya tratado mal, todavía puede cambiar su destino.