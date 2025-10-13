Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Capítulo 57

"No hay un camino irreversible": Ferit anima a Suna a dejar a Kaya y buscar su felicidad

Suna se ha sincerado como nunca con Ferit. Cansada de fingir felicidad junto a Kaya, ha admitido que vive una vida que no le pertenece. La respuesta de Ferit la ha dejado sin palabras.

Ferit

Publicidad

Suna y Ferit han vivido un momento muy intenso. En el jardín, Ferit se ha acercado a ella al verla llorando, pero sus palabras la han descolocado. Le ha dicho que su matrimonio con Kaya no tiene futuro y que no es el hombre adecuado para ella, al igual que tampoco lo era Abidin.

Dolida, Suna no se ha quedado callada: “Al principio no me encontrabas adecuada para ti. Y ahora no te gustan otros para mí. ¿Qué significa eso?”. A partir de ahí, todo ha salido de dentro. Suna ha roto su silencio y ha confesado lo que siente desde hace tiempo. Ha dicho que vive atrapada en la tristeza y que toda su vida ha estado marcada por la lástima: “Siempre siento pena por mí misma. O alguien se acerca porque siente pena por mí”.

También ha admitido que se siente una fracasada. Echó a su padre de casa y ahora todos parecen felices menos ella. Ni su matrimonio con Kaya le da paz.

Pero Ferit la ha mirado a los ojos y la ha empujado a ser libre: “No hay un camino irreversible en esta vida, Suna. Si no estás contenta, te vas. Nadie puede detenerte”. Sus palabras han dejado a Suna en shock. En ese momento ha entendido que, aunque la vida la haya tratado mal, todavía puede cambiar su destino.

Seyran

Ferit lanza su anillo de matrimonio al suelo y se despide para siempre de Seyran, esta noche en Una nueva vida

Antena 3» Series» Una nueva vida

Publicidad

Series

Ferit

"No hay un camino irreversible": Ferit anima a Suna a dejar a Kaya y buscar su felicidad

Halis

Halis obliga a Ferit a elegir entre su padre y el apellido Korhan

Ferit y Suna

“Tú eres mi sueño”: la peligrosa fantasía de Suna con Ferit que la aleja cada vez más de Seyran

Ferit
Capítulo 57

“Solo me falta que el bebé no sea mío”: Ferit estalla contra Pelin y exige una prueba de paternidad

Nos despedimos de Estrella, la madre de César que sufrió una doble lucha contra Octavio y el Alzheimer
La recordamos

Nos despedimos de Estrella, la madre de César que sufrió una doble lucha contra Octavio y el Alzheimer

Octavio Oramas en prisión
Avance semanal

Octavio entra en prisión acusado de haber matado a Estrella: no te pierdas los próximos capítulos de La Encrucijada

Al padre de Amanda y David se le complica la vida después de haber caído en la trampa de Saúl. ¿Logrará demostrar su inocencia?

Gabriel de la Reina en el capítulo 416 de Sueños de Libertad
Semana del 13 al 17 de octubre

Avance semanal de Sueños de libertad: Gabriel, dispuesto a todo para sabotear Perfumerías de la Reina

Gabriel aprovechará su doble oportunidad: sabotear la fábrica y conseguir que Begoña acepte su propuesta de matrimonio.

Pelin

Esta noche, en Una nueva vida: Ferit y Serter se enfrentan a Pelin y una tragedia sacude sus vidas

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Gabriel pide matrimonio a Begoña… ¿aceptará ella casarse con él?

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Gabriel pide matrimonio a Begoña… ¿aceptará casarse con él?

David Oramas

“Son los únicos sospechosos”: la familia Oramas, en el punto de mira en los próximos capítulos de La Encrucijada

Publicidad