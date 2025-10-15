La humildad de Yusuf conmueve a la familia Yavuzoğlu, ¿aceptará su ayuda para cumplir su sueño?

Yusuf ha sido recibido en casa de Bahar como un auténtico héroe. Durante la conversación, la familia ha descubierto que el joven era un brillante estudiante de medicina que tuvo que dejar la carrera hace dos años.

Sin pensarlo mucho, Bahar y Timur le han ofrecido su ayuda para que vuelva a la universidad, incluso pagándole una beca si es necesario, pero Yusuf se ha negado: “No quiero ningún premio ni nada de eso. Para mí, con las gracias es suficiente”, ha insistido, dejando claro que no quiere convertirse en una carga.

Pero Timur no ha aceptado un no por respuesta. Impresionado por la valentía del joven, lo ha motivado aún más: “No creo que haya un mejor candidato a médico que una persona que arriesga su vida por otra. Será un placer ayudarte”.

Toda la familia ha animado a Yusuf a que acepte la oportunidad de cumplir su sueño. Aunque el joven sigue lleno de dudas, la puerta a un nuevo futuro se ha abierto para él de la mano de la familia a la que, sin saberlo, ha salvado de la peor de las pesadillas.