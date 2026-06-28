Kazim llora sin consuelo ante el estado de Esme: "No me dejes solo"

El tiroteo en la mansión ha terminado de la peor manera, con media familia en el hospital y con la vida de Suna en peligro, siendo ahora mismo la mayor preocupación de todos.

Esme, que está embarazada, no ha podido soportar tanta tensión y ha tenido que ser ingresada de urgencia. La doctora ha salido enseguida a calmar a Kazim: le ha explicado que tanto su mujer como el bebé están fuera de peligro, pero que Esme necesita reposo absoluto. Antes de irse, la médica le ha aconsejado que le hable al oído.

A solas, Kazim no ha podido contenerse y ha roto a llorar. Desbordado por el miedo, se ha dirigido a su mujer mientras pensaba en todo lo que su familia acababa de pasar. "A ninguna mujer Sanli le va a pasar nada, Esme. Te lo prometo", le ha dicho.

El patriarca ha dejado salir toda la culpa que lleva dentro, suplicándole a Esme que no lo deje solo y que aguante por el bebé que viene en camino. Sabe que la vida de su hija mayor pende de un hilo, pero está dispuesto a lo que sea con tal de volver a unir a su familia y dejar atrás esta pesadilla. ¿Lograrán salir todos sanos y salvos de esta terrible tragedia?

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