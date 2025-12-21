¡Celso sale de la cárcel! El marinero se reencuentra con Clara un año después

Celso fue detenido por la Guardia Civil después de que Catalina revelara que él había participado en el asalto al almacén de los Barba Peláez. Tras pasar un año en prisión, el marinero ha recuperado la libertad y lo primero que ha hecho ha sido acudir a la feria en busca de Clara.

Durante su ausencia, Jaime se ha convertido en un gran apoyo para Clara, y entre ambos ha surgido una bonita amistad. Mientras disfrutan juntos de uno de los puestos del recinto, Clara se queda paralizada al reconocer la voz de Celso y corre emocionada hacia él.

“Fui a verte muchas veces”, le confiesa Clara entre lágrimas al abrazarlo. Sin embargo, al notar la mirada de su tío Fermín observándolos a lo lejos, decide apartarse con cautela y citarse con el marinero más tarde, esa misma noche.

Por su parte, Jaime no puede disimular su incomodidad ante la escena. La aparición de Celso lo ha dejado visiblemente afectado… ¿Será porque empieza a sentir algo más que amistad por Clara?