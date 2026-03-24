Ferit se aleja de Seyran para no perder a Diyar: “Le prometí no volver a verte”

Seyran ha llegado al taller con ganas de arreglar las cosas. Con mucha humildad, le ha confesado a Ferit que le pidió que no se casara solo por despecho y que se arrepiente. Pero lo más emocionante ha sido cuando le ha reconocido que él no es solo su ex, sino su mejor amigo: “Me siento en paz en este sitio, me siento a gusto dibujando contigo”.

Seyran estaba lista para recuperar su complicidad, incluso proponiéndole poner una mesa al lado de la suya para trabajar juntos en secreto. La conexión entre ellos era tan evidente que se podía cortar con un cuchillo. Seyran ha admitido que aún no le ha dicho nada a Sinan sobre su trabajo juntos porque "es complicado", pero ha intentado convencer a Ferit de que su colaboración merece "una mentira piadosa".

Cuando todo parecía volver a su sitio, Ferit ha soltado la bomba que ha dejado a Seyran sin respiración: “No puedo, Seyran. Le prometí a Diyar que no te vería nunca más”. Con la mirada perdida y lleno de culpa, le ha confesado que ese fue el precio que tuvo que pagar para que su prometida aceptara casarse con él tras el escándalo de Kazim. Ferit ha preferido asegurar su futuro con Diyar antes que mantener el vínculo con la mujer que él mismo llama su "musa".

Seyran no podía creer lo que estaba oyendo. Después de confesarle que diseñar con él era lo mejor que le estaba pasando en este momento, se ha encontrado con esto. ¿Podrá Ferit cumplir su palabra y no volver a mirar a Seyran a los ojos? Lo que está claro es que alguien va a salir muy herido y que el anillo de Diyar ahora pesa más que nunca en el corazón de Ferit.