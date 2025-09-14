Las palabras de la reina Letizia en medio del revuelo por María Pombo: "Yo leo todo lo que puedo"

María Pombo ha estado en el centro de la polémica por sus comentadas declaraciones sobre la gente que le gusta la lectura. "Hay gente a la que no le gusta leer, y encima, no sois mejores porque os guste leer", dijo en vídeo de TikTok refiriéndose a que este hábito no influye en el nivel intelectual de cada persona.

Estas palabras se han hecho virales en las redes sociales y han sido objeto de debate en programas. Incluso, numerosos famosos han dado su opinión al respecto, aunque ha sido la propia influencer la que se ha encargado de aclarar todo.

María Pombo en un photocall | Getty Images

Unos días después del revuelo, la reina Letizia ha pronunciado unas palabras sobre la lectura que han recorridos los medios, preguntándose si se trata de una casualidad o un dardo hacia María Pombo.

La Reina inauguraba este viernes el curso escolar 2025-2026 con una visita al colegio de Educación Infantil y Primaria Entresotos, en el municipio riojano de Rincón de Soto, en el que ha animado a los alumnos a leer y les ha insistido en la importancia de la lectura.

La reina Letizia visita al colegio de Educación Infantil y Primaria Entresotos | Gtres

"¿Sabéis que leyendo libros se aprende muchísimo?. A mí me gusta leer todo tipo de libros, yo leo todo lo que puedo", les ha indicado doña Letizia, según ha recogido EFE.

Sea o no una indirecta hacia la creadora de contenido ahora que se ha formado este debate, la reina Letizia deja claro que ella sí es una gran aficionada a la lectura y que la defiende, sobre todo, entre los más pequeños dado a los innumerables beneficios que tiene como ayudar a expresarse mejor o comprender mejor lo que nos rodea.