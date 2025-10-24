Begoña, asustada, teme que algo no vaya bien en su embarazo, ¿estará en peligro la vida de su bebé?

Begoña y Digna están charlando tranquilamente cuando de repente la joven empieza a sentirse mal. Sufre un pinchazo, pero le dice a la matriarca que no es nada.

La enfermera intenta quitarle importancia y al levantarse, descubre…¡una pequeña mancha de sangre en su falda!

Begoña, se empieza a asustar y le pide a Digna que llame corriendo a Luz ya que le dice que ella está al tanto de su estado. Digna se queda sin palabras… ¡se acaba de enterar que Begoña está embarazada!

“Creo que algo que no va bien”, le dice Begoña muy preocupada. ¿Qué pasará?, ¿estará en riesgo su embarazo?