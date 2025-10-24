Antena 3 LogoAntena3
Capítulo 422

Begoña, asustada, teme que algo no vaya bien en su embarazo, ¿estará en peligro la vida de su bebé?

La enfermera sufre una pequeña pérdida, lo que lleva a Digna a descubrir que está embarazada.

Begoña y Digna están charlando tranquilamente cuando de repente la joven empieza a sentirse mal. Sufre un pinchazo, pero le dice a la matriarca que no es nada.

La enfermera intenta quitarle importancia y al levantarse, descubre…¡una pequeña mancha de sangre en su falda!

Begoña, se empieza a asustar y le pide a Digna que llame corriendo a Luz ya que le dice que ella está al tanto de su estado. Digna se queda sin palabras… ¡se acaba de enterar que Begoña está embarazada!

“Creo que algo que no va bien”, le dice Begoña muy preocupada. ¿Qué pasará?, ¿estará en riesgo su embarazo?

Amanda le pide el divorcio César: “No quiero apostar por un amor que me hace daño”

El parto de Julia se adelanta y se queda sola con su bebé, ¿qué hará ahora?

¡Emilio fue quien disparó a Octavio! Sus recuerdos muestran cómo Saúl le obligó a hacerlo
Octavio sobrevive al disparo y recibe la visita de Amanda en el hospital: “Perdóname”
César es detenido como sospechoso del disparo a Octavio y Amanda corta toda relación con él: “¡Esto se acabó!”
La policía llega con Amanda al lugar de los hechos y se llevan detenido a César.

César arrincona a Octavio en busca de respuestas… ¡y un disparo lo interrumpe todo!
El mexicano lleva a Octavio al acantilado, bajo la premisa de contar la verdad o acabar en el mar, pero un disparo lo cambia todo.

David le pide a Julia que deje de luchar contra sus sentimientos: “Estoy enamorado, sin ti estoy vacío”

César recibe la peor noticia posible: ¡Octavio queda libre de la cárcel!

El desesperado plan de Patricia para salvar su embarazo y su matrimonio con David: “Tenemos que deshacernos de Julia”

