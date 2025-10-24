Capítulo 422 de Sueños de libertad; 24 de octubre: Raúl se marcha para siempre de Toledo y de la vida de Claudia

En el capítulo de hoy…

Tasio ha recibido una extraña llamada que podría cambiar el futuro de la empresa. ¡Se han enterado de los graves problemas económicos de la fábrica!

Además, Gaspar le ha pedido explicaciones a Tasio. ¡Quiere saber lo que realmente está pasando en la empresa!

Por otro lado, Digna se ha quedado impactada tras descubrir que Begoña está embarazada cuando la enfermera se asustado al sentir varios pinchazos en su tripa y sufrir un leve sangrado. ¿Estará bien su bebé?

Irene le ha pedido a José que no se marche de Toledo. ¡Quiere darle una segunda oportunidad y comenzar una nueva vida junto a él! ¡Ha trunfado el amor entre los padres biológicos de Cristina!

Y una ruptura nos ha dejado con el corazón helado. Claudia ha decidió dejar a Raúl y le ha dicho que no puede casarse con él. El joven le ha dicho que prefiere renunciar a su sueño antes de renunciar a ella, pero Claudia lo tiene claro. ¿Será su ruptura definitiva?

