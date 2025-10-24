Antena 3 LogoAntena3
Capítulo 422

Gaspar le pide explicaciones a Tasio, preocupado por la grave situación de la empresa: “¿Qué va a pasar con los que trabajamos aquí?”

La situación por la que atraviesa la fábrica ya es una realidad y el tabernero va a hablar con el director en nombre de los empleados.

La explosión, provocada por Gabriel, ha supuesto un antes y un después para Perfumerías De la Reina. Andrés sigue en coma, el operario Benítez ha fallecido y los destrozos en las instalaciones son tantos que se necesita ayuda urgente para poder salir de esto.

La junta de accionistas busca desesperados un socio capitalista que pueda aportar ese dinero que necesitan.

Mientras Tasio se rompe la cabeza buscando soluciones, Gaspar se presenta en su despacho pidiéndole explicaciones.

Sabe que la empresa no se encuentra en su mejor momento y el tabernero está preocupado por lo que va a pasar con los trabajadores que también son sus compañeros.

“La gente necesita respuestas”, le dice Gaspar pidiéndole que les cuenten lo que está pasando.

Tasio pierde el control y le acaba confesando a Gaspar que la empresa está a punto de irse a la quiebra y que está haciendo todo lo que está en sus manos para encontrar una solución.

