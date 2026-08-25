La dura historia de Tesko antes de ser adoptado por Seyran y Ferit: así era su vida

Aprovechando que Zehra se había ido con Tesko a cotillear la que sería su nueva habitación, su madre quiso contarles a Seyran y Ferit quién era realmente aquel pequeño que tanto les había sorprendido.

La historia de Tesko era mucho más dura de lo que podían imaginar. El niño estaba prácticamente solo en el mundo. Su única familia era su abuela, pero la mujer estaba gravemente enferma y pasaba los días postrada en la cama. Por eso, las cosas se habían dado la vuelta y era Tesko quien tenía que cuidar de ella.

A Seyran y Ferit se les encogió el corazón al escuchar su historia. No podían entender cómo un niño tan pequeño podía estar haciéndose cargo de una persona enferma y quisieron saber quién cuidaba de él o cómo conseguía salir adelante.

Tesko sobrevivía gracias a la ayuda de los vecinos del barrio. Algunos le daban comida, otros le echaban una mano cuando podían y el propio niño se las ingeniaba para conseguir lo necesario para seguir adelante.

Detrás de su carácter despierto, de sus ocurrencias y de esa forma de enfrentarse a todo, Seyran y Ferit descubrieron a un niño que llevaba demasiado tiempo cuidando de los demás y que apenas había tenido la oportunidad de ser cuidado. Poco después, aquel niño que había aprendido a sobrevivir solo, tuvo gracias a Seyran y Ferit la familia que tanto necesitaba: ¡se convirtió en un Korhan!

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