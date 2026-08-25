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En tierra lejana | 25 de agosto

Ecmel rechaza el cariño de Fidan nada más salir de prisión: “Ya veo que me echabas de menos”

El matrimonio no está atravesando su mejor momento, a pesar de que Ecmel acaba de salir de prisión.

Ecmel rechaza el cariño de Fidan nada más salir de prisión: “Ya veo que me echabas de menos”

Ecmel rechaza el cariño de Fidan nada más salir de prisión: “Ya veo que me echabas de menos”

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Ismael Jiménez
Publicado:

Ecmel, por fin ha salido de prisión, pero eso no ha sido sinónimo de que su matrimonio vaya a mejorar. Con toda la presión y problemas que han tenido con el matrimonio de su hijo Sahin, no están en su mejor momento.

Además, Cihan está seguro de que Ecmel fue el asesino de su hermano Bora, esto hace que el marido de Fidan tenga varios frentes abiertos. Pero, para olvidarse un poco de todos los problemas que rodean a los Albora, Fidan ha tratado de acercarse a él para darle cariño.

Cuando se ha acercado a Ecmel en la cama, él le ha respondido muy fríamente: “Buenas noches, a descansar”. Lógicamente, esto ha entristecido a Fidan, que esperaba una mínima muestra de cariño ahora que están unidos de nuevo: “Ya veo que me echabas de menos”.

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