Suna protagoniza un dramático enfrentamiento con Aysen que acaba cayendo por las escaleras

El regreso de Suna a la mansión Korhan para reunirse con Abidin provoca un tenso cara a cara con Aysen. La discusión sube de tono entre chantajes y amenazas relacionadas con el secreto que Suna guarda sobre Ferit, hasta desembocar en un forcejeo.

La pelea termina cuando Aysen cae por las escaleras tras un empujón de Suna. La joven queda completamente en shock, mientras Seyran, que acaba de llegar a la mansión, presencia el desenlace del enfrentamiento en Una nueva vida.

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