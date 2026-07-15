Aysen chantajea a Suna con revelar su secreto y le pide que abandone a Abidin en Una nueva vida

Tras despertar en el hospital y recuperar la memoria, Aysen recibe la visita de Suna y le deja claro que recuerda todo lo ocurrido. Decidida a apartarla de la mansión Korhan, le exige que se marche sola y renuncie a Abidin para evitar que revele lo sucedido con Ferit.

Aysen advierte a Suna de que, si no acepta sus condiciones, contará a todos lo que hizo con Ferit y también la señalará como responsable de haberla empujado por las escaleras. El chantaje deja a Suna completamente acorralada y sin una salida sencilla en Una nueva vida.

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