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“¿Vamos a morir?”: Sinan planea el final más cruel para él y para Seyran esta noche en Una nueva vida

Sinan le confiesa que ha llegado al final del camino y que piensa quitarles la vida a los dos envenenando la comida. ¿Llegará Ferit a tiempo para salvarla?

Seyran

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Esta noche, Seyran decide poner fin a su matrimonio, pero Sinan responde con una última cena que es una trampa. Lo que tendría que ser una despedida acaba torciéndose cuando él deja claro que no piensa aceptar que ella se vaya de su vida.

Seyran intenta hablar con calma y explicarle que lo suyo ha terminado, pero Sinan tiene otros planes. “No haré feliz a nadie. Hemos llegado al final del camino, Seyran”, le dice.

Poco a poco, Seyran se da cuenta de que esa cena no es normal. Sinan empieza a hablar como si los dos estuvieran a punto de despedirse para siempre, y ella entiende que está en peligro. “¿Qué nos has hecho?”, pregunta al ver que su vida puede estar en peligro.

Esta noche, a las 22:00 horas, en Antena 3, Una nueva vida vive una de sus escenas más duras. Seyran quiere divorciarse, pero Sinan tiene preparado algo mucho peor. ¿Llegará alguien a tiempo para evitar la tragedia?

Ferit

¡Mert lo hace de nuevo!: la canción que confirma que el amor de Ferit y Seyran está más vivo que nunca

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