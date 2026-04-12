“No puedes seguir huyendo”: Seyran se enfrenta esta noche a su miedo a Sinan y a lo que siente por Ferit

Desde la mansión, donde cada rincón le recuerda a Ferit y a la nueva vida que está a punto de comenzar con otra mujer, Seyran no puede evitar derrumbarse. Estar tan cerca de él y saber que va a casarse con Diyar está siendo demasiado doloroso… especialmente ahora que empieza a reconocer que sus sentimientos siguen intactos.

En una llamada llena de emoción, Seyran se sincera con su hermana Suna y confiesa que vive atrapada entre el miedo y la culpa: siente que no puede avanzar y que todo a su alrededor se rompe por su culpa. El temor a Sinan la paraliza hasta el punto de no saber si huir o quedarse.

Su hermana le abre los ojos: tanto ella como Abidin están atrapados en el pasado, incapaces de soltar el dolor que los persigue. Sin embargo, aún hay esperanza. Suna está convencida de que todo puede cambiar, pero solo si Seyran se enfrenta a sus miedos de una vez por todas.

¿Será capaz de hacerle caso a Suna y dar el paso que tanto teme? No te pierdas este impactante capítulo de Una nueva vida, esta noche a las 22:00 h en Antena 3. Disponible también en atresplayer.