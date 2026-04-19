¿Lo habías reconocido? El pasado de Alper Çankaya en Secretos de familia antes de ser Sahin Albora en En tierra lejana

En la nueva gran apuesta de Antena 3, En tierra lejana, Alper Çankaya asume uno de los retos más exigentes de su carrera al dar vida a Sahin Albora. Su personaje pertenece a una familia marcada por las tradiciones y los conflictos territoriales, donde Sahin debe navegar entre la lealtad a su sangre y los dilemas morales que surgen en un entorno hostil.

Con una interpretación cargada de fuerza física y contención emocional, Çankaya logra transmitir la dualidad de un hombre que busca proteger lo que más quiere a cualquier precio, consolidándose como el corazón de esta intensa trama que mantiene en vilo a los espectadores cada noche de lunes y martes en Antena 3.

Su participación en Secretos de familia

Sin embargo, este no es el primer encuentro del actor con el público español, aunque su apariencia actual pueda despistar a los más distraídos. En la exitosa Secretos de familia, Alper interpretó a Eyüp Böceli, un personaje clave que se cruzó en la vida de los protagonistas con intenciones mucho más oscuras.

Aquel joven enigmático, vinculado a la trama de venganza que rodeaba a la familia de Ilgaz y Ceylin, mostró una faceta mucho más fría y calculadora. El contraste entre la vulnerabilidad que a veces asoma en Sahin y la mirada gélida de Eyüp demuestra la enorme versatilidad del intérprete para saltar del thriller judicial al drama de época con total naturalidad.