Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Cara conocida

¿Lo habías reconocido? El pasado de Alper Çankaya en Secretos de familia antes de ser Sahin Albora en En tierra lejana

Antes de formar parte del clan de los Albora, Alper Çankaya dejó una huella imborrable en Secretos de familia que muy pocos recordaban.

¿Lo habías reconocido? El pasado de Alper Çankaya en Secretos de familia antes de ser Sahin Albora en En tierra lejana

Publicidad

Julián López
Publicado:

En la nueva gran apuesta de Antena 3, En tierra lejana, Alper Çankaya asume uno de los retos más exigentes de su carrera al dar vida a Sahin Albora. Su personaje pertenece a una familia marcada por las tradiciones y los conflictos territoriales, donde Sahin debe navegar entre la lealtad a su sangre y los dilemas morales que surgen en un entorno hostil.

Con una interpretación cargada de fuerza física y contención emocional, Çankaya logra transmitir la dualidad de un hombre que busca proteger lo que más quiere a cualquier precio, consolidándose como el corazón de esta intensa trama que mantiene en vilo a los espectadores cada noche de lunes y martes en Antena 3.

3

Sahin convence a Nare para empezar de cero lejos de todos

Su participación en Secretos de familia

Sin embargo, este no es el primer encuentro del actor con el público español, aunque su apariencia actual pueda despistar a los más distraídos. En la exitosa Secretos de familia, Alper interpretó a Eyüp Böceli, un personaje clave que se cruzó en la vida de los protagonistas con intenciones mucho más oscuras.

Aquel joven enigmático, vinculado a la trama de venganza que rodeaba a la familia de Ilgaz y Ceylin, mostró una faceta mucho más fría y calculadora. El contraste entre la vulnerabilidad que a veces asoma en Sahin y la mirada gélida de Eyüp demuestra la enorme versatilidad del intérprete para saltar del thriller judicial al drama de época con total naturalidad.

¿Eyüp, el amigo de Çinar, nuevo aliado de Ömer para acabar con los Kaya y los Erguvan?
5

Alya pone a Cihan contra las cuerdas tras pillarlo en una actitud sospechosa con Mine

Antena 3» Series» En tierra lejana

Publicidad

Series

Seyran y Ferit se enfrentan a sus sentimientos con Sinan al acecho: esta noche, en Una nueva vida

Seyran y Ferit se enfrentan a sus sentimientos con Sinan al acecho: esta noche, en Una nueva vida

¿Lo habías reconocido? El pasado de Alper Çankaya en Secretos de familia antes de ser Sahin Albora en En tierra lejana

¿Lo habías reconocido? El pasado de Alper Çankaya en Secretos de familia antes de ser Sahin Albora en En tierra lejana

Mabel por fin se deja llevar y besa a Salva

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Mabel por fin se deja llevar y besa a Salva

Alejandro Albarracín se despide de Pelayo en Sueños de libertad
Contenido exclusivo

Alejandro Albarracín se despide para siempre de Pelayo en Sueños de libertad: "Me parece que es un buen final"

Ginger presenta las familias de ¿A qué estas esperando?: Suegros complicados, morenazos y galletas con aliño
EL JUEVES, ESTRENO

Descubre las familias de ¿A qué estás esperando?: Suegros complicados, morenazos y galletas con aliño

Alejandro Albarracín da las claves de la despedida de Pelayo en Sueños de libertad
¡Descúbrelo!

"¡Vamos a darlo todo!": Así ha sido el último día de Alejandro Albarracín en Sueños de libertad

El actor dice adiós a uno de sus papeles más complicados tras protagonizar una de las escenas más dramáticas de la serie.

Una inesperada muerte destroza a Marta De la Reina
Resumen

Capítulo 542 de Sueños de libertad; 17 de abril: Una inesperada muerte destroza a Marta De la Reina

La joven, rota de dolor, llora a su marido que ha muerto tras una puñalada de Álvaro.

Pelayo muere en los brazos de Marta sin poder contarle la verdad sobre Fina

Pelayo muere en los brazos de Marta sin poder contarle la verdad sobre Fina

“Esta vez voy a acabar el trabajo”: Álvaro apuñala a Pelayo para proteger el secreto de Beatriz

“Esta vez voy a acabar el trabajo”: Álvaro apuñala a Pelayo para proteger el secreto de Beatriz

“Eres una niñata malcriada”: Una alucinación de Mabel la enfrenta a su mayor temor con Claudia

“Eres una niñata malcriada”: Una alucinación de Mabel la enfrenta a su mayor temor con Claudia

Publicidad