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Capítulo 81

El encuentro más húmedo y peligroso de Ferit y Seyran: ¡a punto de besarse!

La preocupación de Ferit por la seguridad de su exmujer ha vuelto a derribar todas las barreras. Tras un malentendido con un supuesto accidente en la piscina, el joven Korhan ha irrumpido en la habitación de Seyran.

El encuentro más húmedo y peligroso de Ferit y Seyran: ¡a punto de besarse!

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El pánico se ha reflejado en la cara de Ferit al creer que Seyran se había ahogado. "Me dijeron que te habías caído a la piscina", ha dicho sofocado al encontrarla. Sin embargo, la joven le ha aclarado que saltó por voluntad propia: "Ahora sí sé nadar, Ferit". A pesar de sus intentos por parecer distante, el instinto protector del joven ha salido a flote al verla mojada y vulnerable: "Hace frío, te vas a resfriar".

La tensión ha subido de temperatura cuando Seyran ha salido de la ducha envuelta únicamente en una toalla. Con una mirada desafiante, le ha dado una lección sobre el control de la mente y el cuerpo: "Si enseñas al cerebro que el agua no está fría, no lo está".

En ese instante, la distancia entre ambos ha desaparecido, quedando a escasos milímetros de un beso que parecía inevitable. "Estás temblando", ha susurrado Ferit, a lo que Seyran ha respondido de la misma manera: "Y tú también". Sin embargo, cuando el beso era casi un hecho, el miedo a las consecuencias han hecho que Ferit se aparte bruscamente en el último segundo.

Saliendo a toda prisa de la habitación, solo ha podido pedirle que se meta en la cama y que deje de cometer locuras. ¿Podrán seguir reprimiendo lo que sienten tras haber estado tan cerca de sucumbir al deseo?

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