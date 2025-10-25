Antena 3 LogoAntena3
¿Quién es Ökkes? Descubrimos la verdad del hombre que odia a Halis Korhan y cómo usa a Seyran y Ferit para su venganza

La llegada de Ökkes a Una nueva vida promete revolucionar la trama con un personaje cargado de misterio y tensión. ¿Quién es Ökkes y qué papel jugará en los secretos que rodean a los protagonistas? Te lo contamos.

Ökkes

Una nueva vida continúa sorprendiendo a sus seguidores con giros inesperados y personajes que aportan nuevas capas de tensión y emoción. Uno de los más recientes que se ha incorporado al reparto ha sido Ökkes, interpretado por el actor Murat Baykan.

Aunque aún no se ha revelado en profundidad el trasfondo de Ökkes, su aparición ha generado gran expectación. Se trata de un personaje enigmático, cuya presencia parece estar ligada a los conflictos familiares y secretos que rodean a los Korhan.

La verdad es que Halis Korhan y su familia hicieron mucho daño en el pasado a la hermana de Ökkes. Por eso, el hombre ha prometido que hará sufrir a todos los Korhan. Ya ha conseguido humillar a Orhan, ¡y ahora va a por el propio Ferit!

Su plan: usar a Seyran para casarla con su sobrino Akin

En medio de un torbellino de emociones, Seyran conoce a Akin, sin saber que él era su cita a ciegas. Seyran no quiere nada con Akin porque su corazón es, fue y será de Ferit, pero se ha visto obligada a aceptar este pacto para intentar proteger a su gente ¿Conseguirá Ökkes salirse con la suya y separar para siempre a Seyran y Ferit?

Seyran

Su llegada coincide con momentos de alta tensión en la trama, lo que sugiere que Ökkes podría tener un papel clave en los próximos episodios, ya sea como aliado inesperado o como nuevo antagonista.

Murat Baykan, el actor que interpreta a Ökkes

Murat Baykan es un actor turco con una trayectoria sólida en televisión. Antes de su participación en Una nueva vida, fue reconocido por sus papeles en series como Gülperi (2018) y Benim Adım Melek (2019). Su estilo interpretativo destaca por la intensidad emocional y la capacidad de dar vida a personajes complejos, lo que lo convierte en una elección acertada para encarnar a Ökkes.

Con su incorporación a Una nueva vida, Baykan se suma a un elenco de alto nivel que ha conquistado audiencias en más de 120 países. Su interpretación promete añadir nuevas dimensiones al drama familiar que ha convertido a esta serie en un fenómeno internacional.

Ferit

Ferit y Serter se enfrentan a la verdad mientras Pelin lucha por su vida: esta noche, en Una nueva vida

