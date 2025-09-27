Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Avance

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Damián revela a Digna que don Pedro dejó morir a Jesús

Damián confiesa a Digna una importante confesión sobre la muerte de Jesús.

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Damián revela a Digna que don Pedro dejó morir a Jesús

Publicidad

En el próximo capítulo de Sueños de libertad….

Se celebra el funeral de don Pedro y a Digna le costará mucho fingir tristeza y se mostrará fría y distante.

Gabriel seguirá pensando que Pelayo es la persona que le estaba pasando información a don Pedro e intentará sonsacarle información. Mientras, Pelayo, cansado del estado anímico de Marta, le exigirá a su esposa que pase página, aunque ella seguirá hundida en su tristeza.

Además, Tasio, inseguro ante Andrés, recibirá el apoyo de Carmen para recuperar la confianza en que él puede desempeñar su puesto como director.

Cristina se derrumbará frente a Irene al descubrir que fue don Pedro quien obligó marcharse a José, su padre biológico.

Por otro lado, Gabriel se reunirá con Isabel, la antigua secretaria de la fábrica, a quién ella sigue conociendo bajo el nombre de Dámaso. ¿Descubrirá su verdadera identidad?

Además, Damián irá a visitar a Digna. Ella estará convencida de que el patriarca de los De la Reina la denunciará ante las autoridades por ser la responsable de la muerte de Jesús, pero se quedará en shock al descubrir lo que Damián ha ido a contarle.

El empresario le revelará a Digna que fue don Pedro quien dejó morir a Jesús, confesándole que su marido no le prestó auxilio tras el disparo.

¡No te pierdas todo lo que pasará en el próximo capítulo de Sueños de libertad!

Antena 3» Series» Sueños de libertad» Avances

Publicidad

Series

Octavio Oramas

“Han desestimado la teoría del suicidio”: el pasado persigue a Octavio en los próximos capítulos de La Encrucijada

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Damián revela a Digna que don Pedro dejó morir a Jesús

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Damián revela a Digna que don Pedro dejó morir a Jesús

La gran noche de Suna y Kaya termina en lágrimas: Nükhet arruina la boda con su jugada maestra

La sesión de fotos que demuestra la complicidad entre Beril Pozam y Taro Emir Tekin, Suna y Kaya en Una nueva vida

Nancho Novo nos cuenta cómo afronta Damián la muerte de don Pedro: “Va a vivir atormentado por la culpa”
Entrevista exclusiva

Nancho Novo nos cuenta cómo afronta Damián la muerte de don Pedro en Sueños de libertad: “Va a vivir atormentado por la culpa”

Ignacio Montes
Contenido exclusivo

“¡No puedo responder rápido!”: Ignacio Montes se enfrenta a La Encrucijada Express… ¿lo superará?

Evren
Avance

Bahar y Evren vuelven a reencontrarse y nada volverá a ser como antes en los próximos capítulos de Renacer

Ni el tiempo ni la distancia han hecho que se olviden. En los nuevos capítulos, el reencuentro que tanto habían esperado llega por fin… pero no como soñaban.

Capítulo 402 de Sueños de libertad; 26 de septiembre: Irene llora la muerte de su hermano Pedro
Resumen

Capítulo 402 de Sueños de libertad; 26 de septiembre: Irene llora la muerte de su hermano Pedro

Damián le ha contado a la madre de Cristina que don Pedro ha muerto.

Andrés intenta ayudar y apoyar a Marta: “No quiero que te abandones”

Andrés intenta ayudar y apoyar a Marta: “No quiero que te abandones”

“Lo descubriremos”: Gabriel empieza a sospechar de Marta y Pelayo cómo posibles topos

“Lo descubriremos”: Gabriel empieza a sospechar de Marta y Pelayo cómo posibles topos

Carmen defiende a Marta frente a Tasio tras el fracaso del evento para impulsar las ventas del nuevo perfume

Carmen defiende a Marta frente a Tasio tras el fracaso del evento para impulsar las ventas del nuevo perfume

Publicidad