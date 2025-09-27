Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Damián revela a Digna que don Pedro dejó morir a Jesús

En el próximo capítulo de Sueños de libertad….

Se celebra el funeral de don Pedro y a Digna le costará mucho fingir tristeza y se mostrará fría y distante.

Gabriel seguirá pensando que Pelayo es la persona que le estaba pasando información a don Pedro e intentará sonsacarle información. Mientras, Pelayo, cansado del estado anímico de Marta, le exigirá a su esposa que pase página, aunque ella seguirá hundida en su tristeza.

Además, Tasio, inseguro ante Andrés, recibirá el apoyo de Carmen para recuperar la confianza en que él puede desempeñar su puesto como director.

Cristina se derrumbará frente a Irene al descubrir que fue don Pedro quien obligó marcharse a José, su padre biológico.

Por otro lado, Gabriel se reunirá con Isabel, la antigua secretaria de la fábrica, a quién ella sigue conociendo bajo el nombre de Dámaso. ¿Descubrirá su verdadera identidad?

Además, Damián irá a visitar a Digna. Ella estará convencida de que el patriarca de los De la Reina la denunciará ante las autoridades por ser la responsable de la muerte de Jesús, pero se quedará en shock al descubrir lo que Damián ha ido a contarle.

El empresario le revelará a Digna que fue don Pedro quien dejó morir a Jesús, confesándole que su marido no le prestó auxilio tras el disparo.

