“Han desestimado la teoría del suicidio”: el pasado persigue a Octavio en los próximos capítulos de La Encrucijada

Octavio está cansado de que el pasado le persiga, pero César no va a descansar hasta vengar la muerte de su padre.

Roberto Hurtado se suicidó, según los archivos policiales, pero al encontrar la segunda mitad de la supuesta carta de suicidio, se ha desestimado esta posibilidad, por lo que estudiarán sus restos para saber qué le pasó en realidad.

La noticia la cae a Octavio como un jarro de agua fría. Desde luego, el pasado le persigue, ¿pero le acabará alcanzando? “Más te vale que no saquen nada en claro de ese cadáver”, amenaza el empresario. ¿Se saldrá con la suya esta vez?

