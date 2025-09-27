Antena 3 LogoAntena3
“Han desestimado la teoría del suicidio”: el pasado persigue a Octavio en los próximos capítulos de La Encrucijada

César consigue una orden para desenterrar el cadáver de su padre, algo que pone en serios aprietos a Octavio. El próximo jueves, dos nuevos capítulos de La Encrucijada en Antena 3.

Octavio Oramas

Julián López
Publicado:

Octavio está cansado de que el pasado le persiga, pero César no va a descansar hasta vengar la muerte de su padre.

Roberto Hurtado se suicidó, según los archivos policiales, pero al encontrar la segunda mitad de la supuesta carta de suicidio, se ha desestimado esta posibilidad, por lo que estudiarán sus restos para saber qué le pasó en realidad.

David revisa las cosas de su madre… ¡y acaba encontrando el resto de la carta de Roberto Hurtado!

La noticia la cae a Octavio como un jarro de agua fría. Desde luego, el pasado le persigue, ¿pero le acabará alcanzando? “Más te vale que no saquen nada en claro de ese cadáver”, amenaza el empresario. ¿Se saldrá con la suya esta vez?

El jueves, a las 22.50 horas, no te pierdas dos nuevos capítulos de La Encrucijada. Y si no puedes esperar, ¡adelántate a la emisión en atresplayer!

