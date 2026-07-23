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MEJORES MOMENTOS | CAPÍTULO 1

El Método Munch: La estrategia de Helena en Padre no hay más que uno, la serie para “no negociar con terroristas”

Frenar el boicot a la mudanza no está siendo tarea fácil. Sin embargo, Helena ha optado por sacar su artillería más pesada: El temidísimo “Método Munch”.

Mateo y Helena en Padre no hay más que uno, la serie

El Método Munch: La estrategia de Helena en Padre no hay más que uno, la serie para “no negociar con terroristas”

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Borja Tamayo
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Una revuelta en el salón de casa, con cinco hijos dispuestos a boicotear cualquier decisión, no es precisamente fácil de gestionar. Todavía menos cuando estos hijos son los protagonistas de Padre no hay más que uno, la serie. Por suerte, Helena tenía todavía una bala por quemar.

Tras intentar la educación consciente o incluso comprarlos con regalos, solo quedaba una opción viable: El Método Munch. ¿Un psicólogo? No, Edvard, el pintor de El Grito.

“¡Se acabó la tontería!”: unas palabras con unos cuantos decibelios de más que, en el acto, hace el silencio donde antes solo había ruido. Una amenaza por aquí, una “mirada asesina” por allá… Los jóvenes Vicho tardan muy poco en recoger sus pertenencias, hacer las maletas y poner rumbo a su nuevo hogar.

¡Dale play al vídeo de arriba y disfruta del Método Munch tantas veces como quieras!

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Antena 3 » Series » Padre no hay más que uno

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El Método Munch: La estrategia de Helena en Padre no hay más que uno, la serie para “no negociar con terroristas”

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