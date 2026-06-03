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UNA NUEVA VIDA
Un sueño inquietante sacude a Suna y reabre sus dudas sobre sus sentimientos hacia Ferit
La hermana de Seyran despierta tras una pesadilla que la deja descolocada y vuelve a cuestionarse si sus emociones hacia Ferit pertenecen al pasado o siguen presentes.
En Una nueva vida, Suna ha vivido una noche angustiosa tras soñar que daba a luz en la cama de Ferit, una escena que termina con el joven llevándose al bebé y dejándola sola. La pesadilla la ha dejado profundamente afectada al despertar.
Confusa por lo vivido, Suna intenta convencerse de que todo se debe al estrés, aunque no puede evitar preguntarse si sus sentimientos hacia su cuñado siguen latentes. Ferit, ajeno a esta situación, continúa intentando apoyarla sin saber lo que ocurre en su interior.
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