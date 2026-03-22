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“¡Demuéstrame que no le quieres!”: Sinan chantajea a Seyran esta noche para acostarse con ella

Convencido de que su mujer sigue enamorada de su ex, le exige una prueba para creerla: que esa misma noche se entregue a él. Mientras tanto, Ferit intenta seguir adelante y formaliza su compromiso con Diyar.

Sinan

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Al descubrir que le ha ocultado esos encuentros, Sinan la acusa de haberle mentido durante días y de seguir aferrada a un hombre al que no ha conseguido sacar de su cabeza.

Fuera de sí, le echa en cara que no se deja tocar, que no puede ni besarla y que nunca duermen juntos. Para él, verla junto a Ferit no deja lugar a dudas: cree que Seyran nunca ha dejado de querer a su exmarido.

La joven intenta defenderse y negar que siga sintiendo algo por Ferit, pero Sinan ya no atiende a razones. Consumido por los celos, le hace un ultimátum tan doloroso como humillante: si quiere que la crea, tendrá que demostrárselo esa misma noche.

Y mientras esto ocurre, en casa de Diyar se vive un momento emocionante pero lleno de melancolía. Ferit se compromete oficialmente y pide la mano de su novia ante toda la familia. "Queremos que Diyar sea para nuestro hijo", dicen los mayores siguiendo la tradición, pero los ojos de Ferit cuentan otra historia. En mitad de la celebración, los recuerdos de su boda con Seyran vuelven a su cabeza.

Esta noche, a las 22.00 horas, nuevo capítulo de Una nueva vida. Disponible también en atresplayer.

Ferit

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