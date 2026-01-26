Antena3
Capítulo 72

Tayyar secuestra a Esme y le confiesa su verdadera identidad a punta de pistola

Esme pensaba que por fin estaba a salvo, pero su peor pesadilla acaba de empezar. Lo que parecía un simple viaje en coche se ha convertido en una situación de vida o muerte cuando su chófer ha detenido el vehículo de golpe.

Durante el trayecto, Esme le ha exigido a Maslum que la llevara a casa, pero él se ha negado. Con una actitud muy cínica, le ha dicho que la llevaba a un lugar que le iba a encantar y que en su casa no estaba segura con Kazim. A pesar de los gritos de Esme para que diera la vuelta, él ha seguido adelante, preguntándole con ironía si tenía miedo y asegurando que, de ahora en adelante, él sería su protector.

La situación se ha vuelto crítica cuando él ha sacado una pistola y le ha exigido el móvil. Esme, en estado de shock, no entendía qué estaba pasando ni por qué su empleado se comportaba así. Ha sido en ese momento cuando él se ha sincerado: “No me llamo Maslum. Me llamo Tayyar”. Con el arma en la mano, le ha dado un ultimátum para que le entregara el teléfono o se lo quitaría por la fuerza.

Acorralada en el coche y sin escapatoria, Esme se ha dado cuenta de que ha caído en una trampa. Tayyar no es quien decía ser y sus intenciones son mucho más oscuras que las de Kazim. Ahora, la vida de Esme depende de un hombre armado que la tiene secuestrada y que está dispuesto a todo para mantenerla bajo su control, lejos de su familia y de cualquier ayuda.

