¿Luchar para ganar tiempo o morir para no hacer sufrir a su hija? El desgarrador dilema de Rengin tras su diagnóstico

Ahora es ella quien está en el lugar de sus pacientes y no sabe cómo reaccionar. Harun intenta convencerla para que pase por el quirófano, pero el miedo a lo que vendrá después la empuja a tomar una decisión muy dolorosa.

Rengin no ha podido soportar la noticia de que tiene un tumor cerebral y ha salido huyendo por los pasillos del hospital. Harun ha ido tras ella sin dudarlo, consciente de que no podía dejarla sola en ese estado, y la ha encontrado completamente rota. “Escúchame, Harun. Parla no puede enterarse”, ha suplicado ella nada más verlo, pidiéndole que le prometiera que su hija viviría al margen de esta pesadilla.

El hombre ha intentado tranquilizarla, prometiéndole que guardará el secreto, pero le ha dejado claro que la situación es crítica y no puede gestionarla ella sola. “La masa está en el lóbulo temporal izquierdo. El tamaño es serio, sí. Pero puedo extirparlo”, le ha explicado.

La ginecóloga, que tantas veces ha estado al otro lado como médica, sabe perfectamente lo que eso significa: “Lo extirparás, pero volverá a crecer. Solo estaríamos ganando tiempo”.

Y mientras Harun insistía en luchar para ganar tiempo por su hija, Rengin se ha preguntado si merecía la pena pasar por ese calvario si el final va a ser el mismo. “¿Qué elegirías tú en mi lugar? ¿Dejar que tu hija sufra durante meses sabiendo que morirás, o morir y dejar que te llore?”. Para ella, si el destino ya está escrito, no tiene sentido alargar el sufrimiento de Parla.

Harun se ha negado a aceptar esa forma de pensar y le ha pedido que luchen juntos, pero Rengin está bloqueada por el miedo y la impotencia de sentirse, por primera vez, como una de sus pacientes. “¿Por qué luchar por algo cuando el ganador ya está claro, Harun? Me niego a hacerlo precisamente por ella”, ha explicado antes de marcharse a casa, donde le esperaba una cena que terminaría en tragedia.

