Resumen

Capítulo 494 de Sueños de libertad, 9 de febrero: Begoña, emocionada al saber que su bebé podría salvarse mientras María decide marcharse

La mediación propuesta por Miguel podría salvar al pequeño Juanito. Mientras tanto María se marcha, ¿para siempre?

En el capítulo de Sueños de libertad de hoy…

Don Agustín ha bautizado al pequeño Juanito, con gran parte de la familia presente. Además, Luz les ha comunicado a Gabriel y Begoña que solo disponen de un tratamiento que, si bien arriesgado, puede salvar la vida del bebé.

Pero, después Miguel Salazar ha dado con una posible solución que podría salvar la vida de Juanito en una carrera contrarreloj. ¿Lo conseguirá?

Por otra parte, María ha mentido a Andrés diciéndole que se va a Málaga cuando en realidad tiene todo listo para irse a París. ¡Por fin se marcha de la casa de los De la Reina!

Damián ha contratado a Marisol como su nueva secretaria para su negocio. Y Tasio le ha dado la bienvenida, ¡está contratada! ¿Cómo reaccionará Pablo Salazar cuando lo descubra?

Además, Claudia se ha quedado muy decepcionada al darse cuenta de que su cita con Salva no ha salido cómo ella esperaba.

Por último, Valentina se ha desahogado con Claudia. Tiene mucho miedo de que Rodrigo la encuentre ahora que se había decidido a comenzar de cero en Toledo.

Precisamente porque el militar se ha dejado ver por la colonia y ella le ha estado esquivando todo este tiempo.

Vuelve a ver este capitulazo en atresplayer.

Series

