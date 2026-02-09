María descarga toda su rabia contra la familia antes de marcharse de casa de los De la Reina

Andrés ha ganado la batalla y por fin será libre de María. La joven se marcha y comienza a despedirse de la familia sin dejar puntada sin hilo.

Primero, María, tiene un desencuentro con Marta y después con Damián. Le confiesa al patriarca que ella siempre supo de los planes de Gabriel y que no se lo contó porque quiso hacerle infeliz: por su culpa se casó con Andrés sabiendo que su hijo no la quería.

Además, le dice que no sabe qué va a hacer con las acciones de Julia y que es un tema que tratarán cuando a ella le convenga.

Después, también carga con su rubia con Digna a la que humilla con duras palabras.