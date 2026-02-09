Capítulo 494
María descarga toda su rabia contra la familia antes de marcharse de casa de los De la Reina
María comunica que se marcha de Toledo después de haberle concedido a Andrés a la nulidad matrimonial.
Andrés ha ganado la batalla y por fin será libre de María. La joven se marcha y comienza a despedirse de la familia sin dejar puntada sin hilo.
Primero, María, tiene un desencuentro con Marta y después con Damián. Le confiesa al patriarca que ella siempre supo de los planes de Gabriel y que no se lo contó porque quiso hacerle infeliz: por su culpa se casó con Andrés sabiendo que su hijo no la quería.
Además, le dice que no sabe qué va a hacer con las acciones de Julia y que es un tema que tratarán cuando a ella le convenga.
Después, también carga con su rubia con Digna a la que humilla con duras palabras.
