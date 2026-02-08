¡Sorpresa en la mansión Korhan! Orhan presenta a Betül y anuncia que serán padres

La tensión se podía cortar con cuchillo en cuanto han cruzado la puerta. Hattuc no ha podido esconder su rabia al ver a la joven y le ha soltado a Orhan lo que todos pensaban: que tiene la edad de su hijo y que está haciendo el ridículo. "¿Has pensado a quién vas a sentar en nuestra mesa?", le ha gritado indignada al pensar en lo que diría el abuelo Halis si estuviera allí.

Pero Orhan no ha bajado la cabeza. Ha dejado claro que no ha venido a pedir permiso, sino a informar de que la boda será muy pronto. Ifakat, que siempre ve más allá, ha notado que había algo más detrás de tanta prisa y los ha acorralado hasta que Betül ha dicho la verdad: “Estoy embarazada”.

Ferit, muy enfadado y decepcionado, se ha tomado la noticia como una broma de mal gusto. "Siempre me sorprendes, papá", le ha dicho con ironía antes de desearles felicidad de malas formas. Para él, esto es solo otro golpe más de un padre que nunca deja de fallarle.

Ifakat también ha estallado contra la pareja. Ha acusado a Orhan de dañar a la familia y de distraer a Ferit de sus diseños y de la empresa. A Betül le ha dedicado las palabras más duras, advirtiéndole que no se alegre tanto por haber cazado a un marido rico, porque la vida da muchas vueltas.