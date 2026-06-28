Abidin amenaza de muerte a Karam por Suna: "¡Si ella muere, acabo contigo!"

Abidin ha conseguido contactar con Aysen y la criada, temblando, le ha dado la peor de las noticias: la mansión está rodeada de policías y Suna está muy grave tras recibir un disparo.

Sin pensarlo dos veces, Abidin ha sacado su arma y ha apuntado a la cabeza de su hermano Karam. "Mi esposa se está muriendo por tu culpa. Te voy a matar", le ha gritado.

Karam, lejos de asustarse, se ha burlado de él llamándole cobarde por ablandarse por una mujer, pero la provocación solo ha servido para que Abidin grite la verdad a los cuatro vientos: "¡La quiero con mi alma! ¡Suna es mi mayor sueño y el amor de mi vida! ¡Es mi esposa!". Al ver que su hermano insistía en que Suna solo quería librarse de él, Abidin le ha dado un último aviso: "Reza para que no le pase nada".

Con el corazón a mil por hora, el hombre ha intentado salir corriendo hacia el hospital, pero Cicek ha ordenado a los guardias que no lo permitieran. Abidin se ha revuelto entre gritos, suplicando que lo dejen ir y que no lo protejan más, pero su madre se ha mostrado implacable: "Ódiame si quieres, pero tú no vas a ir con Suna".

Con todo lo que está pasando, Abidin está dispuesto a todo por estar al lado de su esposa. ¿Cómo conseguirá escapar de su madre?

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas