Zerrin rompe con Kaya tras los insultos de Sadakat a su padre: “Quizá nunca te quise"

Tras el brutal careo donde se descubrió que Sadakat fue sirvienta y amante de Ecmel, Zerrin no ha podido soportar la humillación. Destrozada, ha intentado huir de la casa mientras Kaya la perseguía desesperado: “Te odio a ti y a cada miembro de tu familia”, ha dicho ella llorando.

Kaya, que vive por y para ella, ha intentado calmarla con una de las declaraciones de amor más bonitas que hemos visto: “Incluso si el eje de la Tierra cambiara, tú seguirías siendo mi horizonte”.

El joven Albora ha insistido en que los pecados de sus padres no son suyos, pero el dolor de Zerrin es demasiado profundo. Ella no perdona que Sadakat deshonrara a su padre.

Para alejar a Kaya definitivamente, Zerrin ha mentido sobre sus sentimientos: “Quizás nunca te quise, solo te seguía la corriente”. Sus palabras han dejado a Kaya completamente hundido.

Mientras él intentaba asimilar el desprecio, Sahin ha aparecido para llevarse a su hermana y alejarla de los Albora para siempre. ¿Podrá el amor de Kaya superar el odio de sus familias?