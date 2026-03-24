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En tierra lejana | 23 de marzo

Zerrin intenta olvidarlo, pero la reacción de Kaya lo complica todo entre ellos

Zerrin ha intentado volver a la rutina y centrarse en sus estudios después del dolor que le dejó su ruptura con Kaya y de todo lo que ha tenido que soportar por culpa de Sadakat, pero la calma ha durado poco.

Zerrin intenta olvidarlo, pero la reacción de Kaya lo complica todo entre ellos

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Un joven se le ha acercado de malas maneras, la ha agarrado del brazo y ha empezado a presionarla para que aceptara salir con él. “Me gustas mucho, sal conmigo”, le ha dicho.

La situación se ha vuelto cada vez más tensa hasta que Kaya ha aparecido en el momento exacto. Aunque Zerrin intentó apartarlo de su vida, él no ha conseguido dejar de estar pendiente de ella, y al verla así ha reaccionado sin pensarlo. “¡Te ha dicho que la dejes!”, ha gritado antes de pegarle una paliza.

Fuera de sí, Kaya le ha dejado claro que no piensa permitir que nadie le ponga una mano encima a Zerrin. La seguridad del campus ha tenido que intervenir para evitar que la pelea terminara mucho peor. Su prima, asustada y a la vez descolocada, ha intentado pararlo mientras los guardias se llevaban a Kaya. Y ahí ha llegado lo más difícil para ella: ver hasta dónde era capaz de llegar por defenderla justo después de todo lo que había intentado romper entre ellos.

Al final, Zerrin ha salido de allí sin mirar atrás, intentando escapar del escándalo y de sus propias emociones.

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