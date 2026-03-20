Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

En tierra lejana | 17 de marzo

“Vuestro padre me quería”: Sadakat defiende su matrimonio ante las dudas de sus hijos

¡Tensión máxima en el salón de los Albora! Cihan y Nare han acorralado a su madre para que confiese la verdad sobre su pasado con Ecmel. La matriarca, lejos de achicarse, ha defendido su honor.

“Vuestro padre me quería”: Sadakat defiende su matrimonio ante las dudas de sus hijos

Publicidad

Los pilares de la mansión se tambalean. Tras el escándalo en casa de su tía, Cihan y Nare no han podido más y han exigido respuestas: “Merecemos saber la verdad”. Sadakat, manteniendo el tipo, les ha contado su versión: que solo era una niña cuando Ecmel la engañó con falsas promesas de matrimonio antes de largarse y dejarla tirada.

Lo más impactante ha sido cuando ha confesado que su marido sabía perfectamente lo que había pasado: “Yo se lo conté todo y él me protegió”. Según la matriarca, no se casó por venganza, sino por un amor puro que dio como fruto el legado que ahora defienden. Cihan, aunque confundido, le ha dado la razón en algo: él fue testigo de cómo sus padres se querían de verdad.

Sin embargo, las dudas siguen ahí. Nare no puede evitar preguntarse si Sahin tiene razón y fue su madre quien sedujo al tío Ecmel para trepar en la familia. Aunque Cihan se niega a creerlo, el ambiente en la casa es de absoluta desconfianza. ¿Quién miente y quién dice la verdad? Los hijos de la jefa del clan están divididos y el secreto de la familia Albora quema más que nunca.

Alya y Cihan Deniz

¿Perder su libertad o a su hijo?: la elección imposible de Alya ante la amenaza de Sadakat

Antena 3» Series» En tierra lejana

Publicidad

Series

“Vuestro padre me quería”: Sadakat defiende su matrimonio ante las dudas de sus hijos

“Vuestro padre me quería”: Sadakat defiende su matrimonio ante las dudas de sus hijos

La intensidad sube entre Amanda y César… ¿Estás preparado para pasar página?

La intensidad sube entre Amanda y César… ¿Están preparados para pasar página?

“Perdí el caso, perdí al bebé y mi matrimonio”: Amanda habla del día que cambió su vida

“Perdí el caso, perdí al bebé y mi matrimonio”: Amanda habla del día que cambió su vida

Amanda y César se reencuentran en un lugar especial
Mejores momentos | Capítulo 6

Amanda y César se reencuentran en un lugar especial: “Si me quieres ayudar”

El juicio contra Daniela ya tiene fecha: “Vamos a juicio, te han acusado formalmente”
Mejores momentos | Capítulo 6

El juicio contra Daniela ya tiene fecha: “Vamos a juicio, te han acusado formalmente”

Daniela lanza una propuesta inesperada a Amanda
Mejores momentos | Capítulo 6

Daniela lanza una propuesta inesperada a Amanda: “Es mi jefe”

La terapia de Amanda da un nuevo paso… y Daniela no tarda en proponer a su hermana que Gabriel es un buen candidato para perder su miedo al contacto físico.

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Marta y Cloe intentan limar asperezas en una cita que lo cambiará todo
Avance

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Marta y Cloe intentan limar asperezas en una cita que lo cambiará todo

Las jóvenes organizan un romántico picnic para salvar su relación después de varios días distanciadas.

Capítulo 522 de Sueños de Libertad; 19 de marzo: Luz se desahoga con Begoña sobre el delicado futuro de su padre

Capítulo 522 de Sueños de Libertad; 19 de marzo: Luz se desahoga con Begoña sobre el delicado futuro de su padre

¡Sin tregua! Gabriel se presenta en casa de Pablo, ¿dispuesto a cumplir su amenaza?

¡Sin tregua! Gabriel se presenta en casa de Pablo, ¿dispuesto a cumplir su amenaza?

Andrés le propone a Valentina ir juntos a una exposición… ¿aceptará?

Andrés le propone a Valentina ir juntos a una exposición… ¿aceptará?

Publicidad