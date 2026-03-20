“Vuestro padre me quería”: Sadakat defiende su matrimonio ante las dudas de sus hijos

Los pilares de la mansión se tambalean. Tras el escándalo en casa de su tía, Cihan y Nare no han podido más y han exigido respuestas: “Merecemos saber la verdad”. Sadakat, manteniendo el tipo, les ha contado su versión: que solo era una niña cuando Ecmel la engañó con falsas promesas de matrimonio antes de largarse y dejarla tirada.

Lo más impactante ha sido cuando ha confesado que su marido sabía perfectamente lo que había pasado: “Yo se lo conté todo y él me protegió”. Según la matriarca, no se casó por venganza, sino por un amor puro que dio como fruto el legado que ahora defienden. Cihan, aunque confundido, le ha dado la razón en algo: él fue testigo de cómo sus padres se querían de verdad.

Sin embargo, las dudas siguen ahí. Nare no puede evitar preguntarse si Sahin tiene razón y fue su madre quien sedujo al tío Ecmel para trepar en la familia. Aunque Cihan se niega a creerlo, el ambiente en la casa es de absoluta desconfianza. ¿Quién miente y quién dice la verdad? Los hijos de la jefa del clan están divididos y el secreto de la familia Albora quema más que nunca.