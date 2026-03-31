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En tierra lejana | 31 de marzo

Kaya le suplica a Sahin que acabe con su vida porque no soporta vivir sin Zerrin

Fuera de sí, Kaya se ha plantado en la mansión de sus primos y ha tirado una pistola al suelo, suplicándole a Sahin que acabe con su vida porque no puede seguir viviendo sin el amor de su prima.

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Kaya le suplica a Sahin que acabe con su vida porque no soporta vivir sin Zerrin

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Kaya está totalmente roto y ha retado a Sahin a que se cobre su venganza allí mismo. "No puedo vivir sin Zerrin", ha gritado, dejando claro que prefiere morir a seguir sufriendo por ese amor prohibido. Sabe que Sahin también entiende de desgracias y de amores difíciles, por eso le ha pedido que sea él quien ponga fin a su calvario de una vez por todas.

Pero lo más fuerte ha sido la reacción de Fidan. La madre de Sahin, llena de odio y rencor, no ha dudado en animar a su hijo para que apretara el gatillo contra su propio primo. "¡Cóbrate tu venganza! ¡Tiene que pagar!", le ha dicho, empujándolo a cometer un asesinato sin importarle nada más que el castigo.

Pero justo cuando la tragedia estaba a punto de estallar, ha aparecido Cihany todo se ha parado de golpe. El líder de los Albora ha llegado en el último segundo para evitar que la familia se manche las manos de sangre una vez más y para poner orden en medio de tanto caos y locura.

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