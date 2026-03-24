“Tu vida anterior se ha acabado”: el mensaje de Sadakat tras destrozar toda la ropa de Alya

Sin decirle nada, las criadas han seguido las órdenes de la matriarca y han dejado la ropa de Alya inservible. Sadakat ha querido demostrarle que, aunque se casó con Cihan, ya no manda ni en su propio armario.

Alya, conteniendo las lágrimas, ha metido los jirones de tela en una maleta y se ha plantado en el salón. Delante de Cihan y Kaya, ha enseñado el desastre que ha hecho la suegra. "Trae una bolsa, mete toda esta basura dentro y deshazte de ella", ha gritado Sadakatsin ningún remordimiento. Para la madre de Cihan, la ropa de Alya son solo "trapos" que no son dignos de la esposa de un líder del clan.

La crueldad de Sadakat no tiene límites y ha dejado claro que quiere borrar el pasado de Alya de un plumazo. Según ella, a partir de ahora Alya debe vestir como una verdadera mujer de los Albora, siguiendo sus normas antiguas y estrictas. Es una forma de decirle que su vida anterior como doctora y mujer independiente se ha terminado para siempre.

Cihan se ha quedado de piedra al ver las formas de su madre y ha intentado arreglarlo ofreciendo dinero para comprar ropa nueva. Pero Alya no quiere sus limosnas. "Yo puedo comprarme lo que quiera con mi sueldo", le ha respondido ella con la cabeza muy alta. No es una cuestión de dinero, sino de respeto.

Alya se niega a ser la muñeca de trapo de su suegra y piensa luchar por recuperar sus derechos. Aunque se quede sin un solo vestido, su dignidad sigue intacta y no piensa dar ni un paso atrás.