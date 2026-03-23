“No tenemos otra opción”: Cihan obliga a Alya a fingir un matrimonio de verdad ante Sadakat

Alya, humillada por los desplantes de su suegra, ha estallado contra Cihan: “Tu madre se está burlando de mí, ¡esto no es lo que acordamos!”. Ver sus cosas allí y sentirse obligada a dormir con el hermano de su difunto marido la ha llevado al límite. Pero Cihan ha intentado que ella viera la realidad: Sadakat está jugando con ellos porque sabe que no se quieren, y no parará hasta verlos hundidos.

Para él, la situación es absurda y dolorosa, pero entiende que la única forma de parar a la matriarca es dejar de mostrar debilidad. “Hay que convencer a todos de que esto es real”, ha dicho. Por eso, le ha pedido que haga un sacrificio: compartir la habitación, pero manteniendo las distancias. Ha prometido que, aunque duerman bajo el mismo techo, esa puerta siempre estará cerrada y él jamás le faltará el respeto.

La tensión ha llegado a su punto máximo cuando Cihan le ha preguntado: “¿Puedo confiar en ti?”. Alya, con el alma rota y llorando, ha reconocido que todo esto es demasiado difícil de soportar. Ella solo quería proteger a su hijo, pero se ha visto envuelta en esta situación.

Ahora, Alya y Cihan deben vivir una mentira perfecta si quieren mantener a salvo al pequeño Cihan Deniz. ¿Podrán fingir una pasión que no sienten o terminarán destruidos por la presión del clan?