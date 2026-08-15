Alya y Cihan se besan tras una huida decisiva: la esperada confesión de amor cambia su historia

Alya y Cihan están a punto de vivir uno de los momentos más importantes de su relación. Tras una huida cargada de tensión, ambos terminan dejándose llevar por sus sentimientos y protagonizan un beso que supone un paso decisivo entre ellos.

En los próximos capítulos de En tierra lejana, Cihan finalmente confesará su amor por Alya. La declaración y el beso marcan un giro en una historia sentimental que ha estado condicionada por los obstáculos y conflictos que rodean a los protagonistas.

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