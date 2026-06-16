Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

En tierra lejana | 16 de junio

Alya pierde la paciencia con Ugur y le deja claro que no piensa darle explicaciones de su vida privada

Cansada de las intromisiones en su vida privada, Alya se ha enfrentado a Ugur en la cafetería donde ha dejado claro que no piensa tolerar ni un solo consejo más sobre su matrimonio.

Alya pierde la paciencia con Ugur y le deja claro que no piensa darle explicaciones de su vida privada

Publicidad

Desirée Castillo
Desirée Castillo
Publicado:

Ugur ha intentado acercarse a Alya para hablar de su situación y de todo lo que está pasando con Cihan, pero la doctora se ha mostrado muy fría desde el primer momento. Cansada de que todo el mundo opine sobre su matrimonio, ha marcado distancias.

Al verla tan molesta, Ugur ha intentado calmarla y le ha asegurado que su única intención era ayudarla. Sin embargo, sus palabras no han servido de nada. Para ella, todo lo que ocurre en la mansión y en su matrimonio pertenece a su vida privada.

Convencido de que está soportando demasiada presión, le ha insinuado que quizá debería pensar más en sí misma y menos en los problemas de esa familia. Lejos de tranquilizarla, ese comentario solo ha conseguido empeorar las cosas.

En ese momento, Alya ha decidido dejar las cosas claras de una vez por todas. Le ha recordado que no necesita que nadie tome decisiones por ella ni le diga cómo debe actuar. "No tienes porqué preocuparte por mí", le ha soltado. Cuando Ugur ha insistido en que solo estaba intentando protegerla, ella ha sido todavía más tajante: "Mi vida no es asunto tuyo".

Luego, se ha marchado sin mirar atrás, dejando a Ugur solo. Con su reacción, Alya ha dejado claro que no está dispuesta a permitir que nadie se entrometa en los asuntos que afectan a su matrimonio y a su futuro.

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

El golpe más bajo de Sadakat a Cihan para frenar a Nare: "¿Tú dejaste que Alya se divorciara?"

El golpe más bajo de Sadakat a Cihan para frenar a Nare: "¿Tú dejaste que Alya se divorciara?"

Antena 3 » Series » En tierra lejana

Publicidad

Series

Cihan pone a Demir contra las cuerdas: lo obliga a despedir a Ugur para recuperar su mercancía robada

Cihan pone a Demir contra las cuerdas: lo obliga a despedir a Ugur para recuperar su mercancía robada

“Van a destruir Albora”: Sadakat acaba desmayándose tras su duro enfrentamiento con Cihan

“Van a destruir Albora”: Sadakat acaba desmayándose tras su duro enfrentamiento con Cihan

Alya pierde la paciencia con Ugur y le deja claro que no piensa darle explicaciones de su vida privada

Alya pierde la paciencia con Ugur y le deja claro que no piensa darle explicaciones de su vida privada

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Damián toma una drástica decisión para salvar la perfumería
Avance

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Damián toma una drástica decisión para salvar la perfumera

Capítulo 583 de Sueños de libertad; 16 de junio: Damián apoya a Marta y decide no vender la casa de los Montes
Resumen

Capítulo 583 de Sueños de libertad; 16 de junio: Damián apoya a Marta y decide no vender la casa de los Montes

Beatriz decide seguir ocultando la verdad a Begoña tras la repentina confesión de Gabriel: “Eres la mujer a la que quiero”
Capítulo 583

Beatriz decide seguir ocultando la verdad a Begoña tras la repentina confesión de Gabriel: “Eres la mujer a la que quiero”

La joven había escrito una carta a Begoña en la que confiesa que Gabriel también es su marido, pero ha decidido romperla cuando este le ha confesado quue aún la quiere.

Begoña reconoce a Luz que aún está enamorada de Andrés: “Nunca he dejado de quererlo”
Capítulo 583

Begoña reconoce a Luz que todavía está enamorada de Andrés: “Nunca he dejado de quererlo”

La joven no ha podido ocultarle a su amiga el amor que aún siente por el hijo de Damián.

Nieves recibe la visita sorpresa de Mabel en uno de sus momentos más difíciles: “Volveremos a estar juntas”

Nieves recibe la visita sorpresa de Mabel en uno de sus momentos más difíciles: “Volveremos a estar juntas”

Eduardo, en shock tras la impactante confesión de su hermano Federico: “Roque es hijo tuyo”

Eduardo, en shock tras la impactante confesión de su hermano Federico: “Roque es hijo tuyo”

Orhan se instala en casa de Gülgün y reabre la puerta a una posible reconciliación

Orhan se instala en casa de Gülgün y reabre la puerta a una posible reconciliación

Publicidad