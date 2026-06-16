Alya pierde la paciencia con Ugur y le deja claro que no piensa darle explicaciones de su vida privada

Ugur ha intentado acercarse a Alya para hablar de su situación y de todo lo que está pasando con Cihan, pero la doctora se ha mostrado muy fría desde el primer momento. Cansada de que todo el mundo opine sobre su matrimonio, ha marcado distancias.

Al verla tan molesta, Ugur ha intentado calmarla y le ha asegurado que su única intención era ayudarla. Sin embargo, sus palabras no han servido de nada. Para ella, todo lo que ocurre en la mansión y en su matrimonio pertenece a su vida privada.

Convencido de que está soportando demasiada presión, le ha insinuado que quizá debería pensar más en sí misma y menos en los problemas de esa familia. Lejos de tranquilizarla, ese comentario solo ha conseguido empeorar las cosas.

En ese momento, Alya ha decidido dejar las cosas claras de una vez por todas. Le ha recordado que no necesita que nadie tome decisiones por ella ni le diga cómo debe actuar. "No tienes porqué preocuparte por mí", le ha soltado. Cuando Ugur ha insistido en que solo estaba intentando protegerla, ella ha sido todavía más tajante: "Mi vida no es asunto tuyo".

Luego, se ha marchado sin mirar atrás, dejando a Ugur solo. Con su reacción, Alya ha dejado claro que no está dispuesta a permitir que nadie se entrometa en los asuntos que afectan a su matrimonio y a su futuro.

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas