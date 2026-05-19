Kaya y Zerrin dan un paso definitivo en su relación mientras intentan escapar de todos

En tierra lejana, la felicidad de los amantes pende de un hilo. Después de huir juntos, Kaya y Zerrin encuentran un refugio donde pasar la noche alejados de los conflictos que les rodean. Allí, ambos dejan atrás sus dudas y se muestran más unidos que nunca.

Durante esa escapada, la pareja se entrega a sus sentimientos y comparte su primera noche juntos. Mientras tanto, las familias continúan intentando localizarlos, preocupadas por el rumbo que ha tomado la situación.

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