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En tierra lejana | 14 de abril

“Yo no puedo amar”: Cihan se cierra en banda ante las preguntas más personales de Alya

Cihan y Alya han compartido un momento de intimidad en la mansión Albora. Entre confidencias y reproches, Alya ha intentado traspasar la coraza del hombre que ahora maneja su destino.

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Cihan se cierra en banda ante las preguntas más personales de Alya

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La calma ha vuelto momentáneamente a la mansión Albora, pero la tensión sigue a flor de piel. En la habitación, Alya y Cihan han tenido una conversación a corazón abierto tras haber encontrado a Nare. El jefe del clan no ha querido dejar pasar la oportunidad de agradecerle su apoyo: "Gracias por haber estado conmigo".

Sin embargo, la charla ha dado un giro mucho más personal cuando Alya ha puesto sobre la mesa el tema que todos evitan: el futuro deNare y Sahin. “Si ella decide irse con Sahin, ¿la detendrás?”, ha preguntado, buscando un poco de humanidad en él. La respuesta de Cihanha sido tan fría como siempre: “Por supuesto que sí. No tengo corazón, ¿recuerdas?”.

Alya, que no se deja amedrentar por su fachada, ha insistido en saber si alguna vez ha sentido algo parecido al amor. A pesar de que Cihan se empeña en repetir que él no puede amar a nadie, Alya le ha recordado su pasado y su compromiso: “A pesar de Boran, te casaste. No tienes corazón”, le ha respondido con ironía, dejando caer que su falta de sentimientos es solo una máscara para protegerse.

Cihan se ha cerrado en banda, asegurando que él nunca se ha interpuesto entre los amantes, sino que la realidad de sus familias es la que ha impedido que estén juntos. Con el ambiente cargado de preguntas, ha quedado claro que la relación entre Cihan y Alya está cambiando.

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