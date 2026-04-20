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En tierra lejana | 20 de abril

“Me duele el alma”: el aparatoso accidente de Alya tras descubrir la traición de Boran

Completamente fuera de sí tras ver el vídeo de su difunto marido, Alya ha huido de la mansión a toda velocidad, terminando empotrada en una zona de obras. Cihan ha logrado rescatarla en un momento de máxima tensión.

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“Me duele el alma”: el aparatoso accidente de Alya tras descubrir la traición de Boran

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La estabilidad mental de Alya ha saltado por los aires. Tras descubrir que su matrimonio con Cihan no fue una elección, sino una "herencia" de Boran, la doctora ha cogido el coche sin rumbo fijo, huyendo de una realidad que la asfixia. Cihan, consciente del peligro, la ha perseguido por la carretera suplicándole que frenara, pero el dolor de Alya era más fuerte que el miedo.

El desenlace ha sido Alya perdiendo el control y estrellada en mitad de una obra. Afortunadamente, la joven ha salido del vehículo por su propio pie, aunque con la frente ensangrentada. “¿A dónde ibas con tanta prisa?”, le ha recriminado Cihan. La respuesta de ella lo ha dejado muy angustiado: “A las profundidades del infierno”.

Ya dentro del coche de Cihan, Alya se ha roto por completo. “Estar aquí es como estar muerta en vida”, ha confesado llorando, reconociendo que solo su hijo la mantiene atada a esa mansión que siente como una cárcel.

Alya ha sido clara: quiere irse lejos y olvidar que existe, pero no puede. ¿Será este el punto de ruptura definitivo entre los dos o el inicio de una verdad sin secretos?

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