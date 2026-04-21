Capítulo 544 de Sueños de libertad; 21 de abril: Andrés anima a Marta a que no se rinda y siga buscando a Fina

En el capítulo de hoy de Sueños de libertad…

Claudia está mu y triste. Se ha quedado en shock al ver a su amiga y a Salva en actitud cariñosa y a punto de volver a besarse. No puede creerse que Mabel no le haya contado antes que era ella la chica que al cantinero le gustaba.

Carmen toma la decisón de marcharse a Sevilla para cuidar a su madre que se ha caído. La joven se ha ido enfadada con Tasio y dejando a su marido, sin saberlo, con Paula...¿Volverá a pasar algo entre ellos?

Begoña es testigo de la complicidad y de la buena pareja que hacen Andrés y Valentina. Además, ha presenciado un beso entre ellos y se ha sentido muy incómoda al darse cuenta de que sigue pensando en Andrés.

Por otro lado, Álvaro está cada vez más agobiado por si alguien lo relaciona con la muerte de Pelayo y le ha pedido a Beatriz que haga lo que investrigue sobre este asunto y que le pregunte a Begoña que seguro que sabe algo.

Nieves cree que la única solución para que la paz vuelva a su casa es que Pablo se marche de casa, aunque sea por unos días. Solo así Miguel estará más tranquilo.

Y Andrés ha aconsejado a su hermana que envíe una noticia en el periódico contando que Pelayo ha muerto para hacer un efecto llamada a Fina. No puede rendirse ahora que está cada vez más cerca de encontrar a Fina.

No te pierdas los mejores momentos de Sueños de libertad en la web de Antena 3.