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En tierra lejana | Capítulo del 8 de junio

El mayor miedo de Cihan sale a la luz: "Estamos condenados a perder lo que amamos"

Mientras Mine intentaba recomponerse tras su ruptura, en la habitación de los Albora se ha producido una conversación mucho más profunda de lo que ninguno de los dos esperaba.

El mayor miedo de Cihan sale a la luz: "Estamos condenados a perder lo que amamos"

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Alya no ha podido evitar pensar en el dolor que estaba atravesando la otra mujer y ha terminado enfrentándose a Cihan. "¿Verdad que tú no quieres a Mine? Porque ella sí e incluso moriría por ti", le ha reprochado.

La doctora ha insistido en que hay una persona que está sufriendo las consecuencias de toda esta situación. "¿Y qué pasa con ella? Porque te quiere con locura, pero tú dices que nunca has sentido nada", le ha recordado.

La respuesta de Cihan ha sido tan fría que no ha dejado lugar a dudas: "Uno, no era una relación. Y dos, el amor no tiene cabida en mí. ¿De acuerdo? ¿Está claro?". Pero Alya no se ha conformado con esa respuesta. Recordando una conversación que tuvieron tiempo atrás en Estambul, ha decidido ir un paso más allá. "Una vez me preguntaste si conocía el amor", le ha dicho, intentando comprender qué esconde detrás de esa actitud.

Entonces, por primera vez, Cihan ha bajado la guardia. "Es cierto. Aprendí a no amar porque estamos condenados a perder lo que amamos. Y la verdad es que no quiero perder". Así, ha dejado entrever que no es indiferencia lo que le aleja de los sentimientos, sino el miedo a sufrir.

Alya ha descubierto una parte de él que rara vez muestra a los demás: la de un hombre que prefiere renunciar al amor antes que arriesgarse a perderlo.

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