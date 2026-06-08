"Todo era un numerito": Mine acusa a Alya de no querer divorciarse de Cihan

Mine se presenta en la consulta de Alya dispuesta a obtener respuestas. Después del juicio, hay algo que no consigue entender: si la doctora estaba tan decidida a divorciarse, ¿por qué rechazó las declaraciones que habrían puesto a Cihan contra las cuerdas?

La amante del jefe de los Albora no tarda en compartir sus sospechas. Está convencida de que Alya nunca quiso llegar hasta el final y que todo formaba parte de una estrategia. "Si yo hubiera declarado, sabes perfectamente que Cihan no habría tenido nada que hacer", le recuerda.

Pero Alya lo niega. Según ella, tomó esa decisión para proteger a Mine y evitar que su reputación quedara destrozada ante todo el mundo. Sin embargo, Mine no parece dispuesta a aceptar esa explicación.

La conversación se vuelve cada vez más tensa cuando Mine comparte una teoría que deja a Alya sin palabras: quizá el problema es que ya no quiere separarse de Cihan. ¿Ha cambiado algo después de escuchar a su marido decir ante el juez que la quiere? ¿Empieza Alya a creer que los sentimientos de Cihan son verdaderos?

No te pierdas este capitulazo esta noche en En tierra lejana, a las 23:00 horas, en Antena 3. Disponible ya en atresplayer.