En tierra lejana | Capítulo del 8 de junio
Alya esquiva las preguntas sobre sus sentimientos por Cihan, pero acaba delatándose con una teoría sobre el amor
Nare sabe perfectamente que Cihan y Alya están enamorados, aunque ninguno de los dos sea capaz de dar el brazo a torcer. Aprovechando un momento a solas, la hermana de Cihan ha intentado que reconozca lo que siente de una vez por todas.
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Nare ha querido ir directa al grano y le ha hecho una pregunta sobre su pasado: "Si antes de conocer a Boran hubieras conocido a Cihan... ¿Habría cambiado algo? ¿Te habrías enamorado de él?".
Alya ha intentado esquivar la pregunta refugiándose en lo mucho que ha cambiado su vida con los años. Le ha explicado que mudarse a Canadá y la educación de sus padres la transformaron por completo, al igual que su relación con Boran. "Aquí he cambiado de nuevo. Soy una Alya distinta. Así que la Alya que soy ahora, en realidad no puede contestar a tu pregunta. "No sé qué habría significado Cihan para aquella joven", ha respondido con evasivas.
Sin embargo, Nare no se ha dado por vencida con esa explicación tan racional y ha querido dejar a un lado los países y las formas de pensar. "Me refería a si solo habláramos de atracción y nada más allá, ¿sabes a qué me refiero?", le ha insistido.
Ha sido en ese instante cuando Alya se ha quedado sin palabras y, completamente acorralada por sus sentimientos, ha dicho: "Cinco segundos. Dicen que el amor a primera vista se produce en los primeros cinco segundos con esa persona. Tengo que irme, que si no llego tarde".
Alya ha preferido huir antes que admitir la innegable atracción que siente por su marido, demostrando que la barrera que ha levantado empieza a tambalearse por culpa de esos "cinco segundos".
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