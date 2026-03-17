“He sido yo misma”: la inesperada mentira con la que Alya salva a Sadakat de la cárcel

La tensión se podía cortar con un cuchillo. La policía ha irrumpido en la mansión de los Albora para detener aSadakat. Gracias al soplo de Sahin, que no ha podido callarse la verdad, los agentes tenían el nombre de la culpable. Pero justo cuando la matriarca estaba contra las cuerdas, Alya ha aparecido bajando las escaleras para soltar la mayor mentira de su vida: “Nadie me disparó, he sido yo misma”.

Alya, pálida y casi sin fuerzas, ha engañado a la justicia asegurando que sus heridas fueron fruto de un intento de suicidio que la familia quería ocultar. Una mentira desesperada para quedarse en la mansión, no separarse de su hijo y jugar sus cartas desde dentro.

La cara de Sadakat ha sido un poema. A pesar de haber sido salvada por la mujer a la que intentó matar, la matriarca no ha mostrado ni un ápice de gratitud. Sin embargo, Alya ha dejado claro que esto no es un regalo. Mirando a los ojos a su suegra, ha dicho: “No vas a separarme de mi hijo y voy a vivir en esta casa. Ve planeando la boda”.

Alya ha pasado de víctima a estratega. Se queda en la boca del lobo para recuperar lo que es suyo, aunque eso signifique proteger a su propia asesina. ¿Podrá aguantar la presión de vivir bajo el mismo techo que Sadakat?