Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

En tierra lejana | 17 de marzo

“He sido yo misma”: la inesperada mentira con la que Alya salva a Sadakat de la cárcel

¡Giro de 180 grados en la mansión Albora! Cuando la policía ha llegado para llevarse detenida a Sadakat tras la denuncia de Sahin, Alya ha dado un paso al frente con una confesión que nadie esperaba.

“He sido yo misma”: la inesperada mentira con la que Alya salva a Sadakat de la cárcel

Publicidad

La tensión se podía cortar con un cuchillo. La policía ha irrumpido en la mansión de los Albora para detener aSadakat. Gracias al soplo de Sahin, que no ha podido callarse la verdad, los agentes tenían el nombre de la culpable. Pero justo cuando la matriarca estaba contra las cuerdas, Alya ha aparecido bajando las escaleras para soltar la mayor mentira de su vida: “Nadie me disparó, he sido yo misma”.

Alya, pálida y casi sin fuerzas, ha engañado a la justicia asegurando que sus heridas fueron fruto de un intento de suicidio que la familia quería ocultar. Una mentira desesperada para quedarse en la mansión, no separarse de su hijo y jugar sus cartas desde dentro.

La cara de Sadakat ha sido un poema. A pesar de haber sido salvada por la mujer a la que intentó matar, la matriarca no ha mostrado ni un ápice de gratitud. Sin embargo, Alya ha dejado claro que esto no es un regalo. Mirando a los ojos a su suegra, ha dicho: “No vas a separarme de mi hijo y voy a vivir en esta casa. Ve planeando la boda”.

Alya ha pasado de víctima a estratega. Se queda en la boca del lobo para recuperar lo que es suyo, aunque eso signifique proteger a su propia asesina. ¿Podrá aguantar la presión de vivir bajo el mismo techo que Sadakat?

Sahin recibe la orden más peligrosa de su padre: quitarle Mardin a Cihan

Sahin recibe la orden más peligrosa de su padre: quitarle Mardin a Cihan

Antena 3» Series» En tierra lejana

Publicidad

Series

“He sido yo misma”: la inesperada mentira con la que Alya salva a Sadakat de la cárcel

“He sido yo misma”: la inesperada mentira con la que Alya salva a Sadakat de la cárcel

“Ten miedo de mí”: Sadakat admite que disparó a Alya…¡y que lo haría otra vez!

“Ten miedo de mí”: Sadakat admite que disparó a Alya…¡y que lo haría otra vez!

Megan Montaner

Así se grabó la explosión del granero en Entre tierras: “El susto fue súper real”

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Un chantaje pone contra las cuerdas a Pablo… ¡y el futuro de Tasio!
Avance

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Un chantaje pone contra las cuerdas a Pablo… ¡y el futuro de Tasio!

Capítulo 520 de Sueños de Libertad; 17 de marzo: Digna anima a Cloe a seguir luchando por Marta
Resumen

Capítulo 520 de Sueños de Libertad; 17 de marzo: Digna anima a Cloe a seguir luchando por Marta

Luz se enfrenta a una dolorosa petición de su padre: “Te pido que me ayudes a terminar con mi vida”
Capítulo 520

Luz se enfrenta a una dolorosa petición de su padre: “Te pido que me ayudes a terminar con mi vida”

La doctora pretendía llevarse a su progenitor a la casa De la Reina, pero él no quiere extender su agonía y le ha pedido ayuda para morir con dignidad.

Tasio explota contra Gabriel por la desigualdad salarial femenina: “Eres un maldito déspota”
Capítulo 520

Tasio explota contra Gabriel por la desigualdad salarial femenina: “Eres un maldito déspota”

Lo que ha comenzado como una propuesta reivindicativa ha terminado en una acalorada discusión que ha puesto patas arriba el despacho del empresario.

¡Un mal de amores! Paula sufre por Tasio y Manuela la consuela en su momento más difícil

¡Un mal de amores! Paula sufre por Tasio y Manuela la consuela en su momento más difícil

¡Un mal de amores! Paula sufre por Tasio y Manuela la consuela en su momento más difícil

“Eres el mejor hijo que podría desear”: Pablo se disculpa con Miguel y promete apoyarle en su diagnóstico

María León

¿Se contratarían a sí mismos? Los actores de Perdiendo el juicio responden

Publicidad